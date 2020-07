Darum muss Leroy Sané beim FC Bayern auf die Trikotnummer 10 warten

Vorstand Oliver Kahn & Co. jubilieren: So feiert der FC Bayern den Transfer von Leroy Sané

Demnach werde Coutinho auch beim am Samstag anstehenden Finale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen sowie der möglichen weiteren Spiele in der Champions League das Trikot mit der 10 tragen. Damit wird sich Sané noch bis zu fünf Spiele gedulden müssen. Zumindest dann, wenn die Bayern ins Endspiel der Königsklasse einziehen.

Die Teilnahme am Viertelfinale hat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bereits so gut wie sicher. Im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea gewann man 3:0. Ab der Runde der letzten Acht wird die Champions League in Turnierform und im K.o.-Modus ausgetragen. Die Veranstaltung findet nach derzeitigem Stand in Lissabon statt.