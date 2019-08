Pep Guardiola: Erwarte Comeback von Leroy Sané "erst im Februar oder März"

Er wisse zwar noch nicht genau, wie lange Sané ausfällt, bekannte Guardiola, der den 23-Jährigen trotz konkreter Spekulationen über einen Transfer zum FC Bayern im englischen Supercup gegen Liverpool eingesetzt hatte . Sané hatte sich nach nur neun Minuten schwer am Knie verletzt. Am Donnerstag kam die Diagnose: Kreuzbandanriss.

Comeback von Leroy Sané erst kurz vor Saisonende - Pep: "Er hat mir nicht gesagt, dass er gehen will"

Guardiola geht indes fest von einem Verbleib Sanés in Manchester aus. "Ich glaube nicht, dass er gehen wollte. Er hat mir nicht gesagt, dass er gehen will. Hier in Manchester ist er in den besten Händen. Alle Leute im Verein werden versuchen, ihm zu helfen. Wir werden alles dafür tun, dass er sich hier wohl fühlt und schnell wieder fit wird." Aussagen, die als ein klares Signal an Sané zu verstehen sind.