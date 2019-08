Leroy Sané: Neue Spekulation um Verletzung - Transfer zum FC Bayern könnte platzen

Die unklare Situation hat einen Grund: Das rechte Knie von Leroy Sané lässt sich aktuell nicht richtig untersuchen. Laut Bild liegt das daran, dass der Ex-Schalker freie Flüssigkeit in dem Knie hat. Das würde eine detaillierte Untersuchung der Verletzung verhindern. Sané musste am Sonntag nach nur neun Minuten ausgewechselt werden, hatte offensichtlich große Schmerzen und haderte mit der Verletzung zur Unzeit - weil er auf einen Transfer zum FC Bayern hofft?

Bild-Reporter: FCB-Arzt erklärte Salihamidzic Verletzung von Leroy Sané

Pikant: Bild-Reporter wollen beim Trainingslager des FCB am Tegernsee beobachtet haben, wie Mannschaftsarzt Dr. Peter Ueblacker Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Verletzung von Sané im Detail erklärte. Der 42-Jährige habe daraufhin "versteinert" gewirkt. Anschließend habe er zum Telefon gegriffen. Demnach habe man im Lager des FCB nun die konkrete Befürchtung, dass der Transfer von Sané zum FC Bayern noch platzen könnte.

Dabei hatten die Verantwortlichen der Münchner sich nach wochenlangem Poker kurz vor dem Abschluss des teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte gewähnt. Zuletzt hatte Sky von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané berichtet. Demnach solle der 23-Jährige in München 18 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Dieser Betrag sei allerdings "gestaffelt". Wie genau dieses Model aussehen soll, blieb offen.

Schon am Donnerstag hatten kicker und Bild vermeldet, dass sich der Angreifer für einen Wechsel zum FCB entschieden habe , dies dementierten die Bayern jedoch * prompt über Twitter *. Ansonsten äußerte man sich bei den Münchnern im Vorfeld des Supercups am Samstagabend gegen Borussia Dortmund nicht mehr zu der Personalie. Dafür sprach der ehemalige Bayern- und heutige City-Trainer Pep Guardiola.

"Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich Spieler haben will, die bleiben wollen. Es ist mir unmöglich, einen Spieler zum Bleiben zu bewegen, der eigentlich gehen will. Aber der Spieler hat mir nichts gesagt. Er ist unser Spieler und wir möchten, dass er bleibt",meinte der Katalane am Freitag.