Horror-Foul an Leroy Sane schockt Joachim Löw: "Der Fuß kann auch brechen"

Joachim Löw hat schockiert auf das harte Einsteigen des serbischen Stürmers Milan Pavkov gegen Leroy Sane reagiert. "Das war ein ganz übles Foul. Gott sei dank ist nichts passiert. In so einer Szene kann der Fuß auch brechen", sagte der Bundestrainer nach dem 1:1 (0:1) der DFB-Elf am Mittwochabend in Wolfsburg gegen die Osteuropäer. Löw verriet, dass sich der serbische Trainer Mladen Krstajic anschließend für die Aktion seines Spielers entschuldigt habe. Pavkov war nach dem Tackling in der Nachspielzeit per Roter Karte des Feldes verwiesen worden und dürfte sich sein Nationalmannschafts-Debüt wohl anders vorgestellt haben.