Vorbild Coman: Bayern-Trainer Flick gibt Leroy Sané Richtung vor - und stärkt ihm den Rücken

Für Leroy Sané läuft es seit seinem Wechsel von Manchester City zum FC Bayern München noch nicht rund. Nur selten konnte der Nationalspieler, der im Sommer für 45 Millionen Euro zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, im FCB-Dress wirklich glänzen, absolvierte in der Bundesliga noch keine Partie über die vollen 90 Minuten. Auch zuletzt gegen RB Leipzig (3:3) konnte Sané nicht überzeugen , nachdem er von Trainer Hansi Flick überraschend anstelle von Serge Gnabry in die Startelf berufen worden war.

In der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend bei Union Berlin (18.30 Uhr/Sky) hat sich Flick auf Bild-Nachfrage zur Personalie Sané geäußert und auf die Schwere der Blessuren verwiesen, die den 24-Jährigen in der jüngeren Vergangenheit zurückgeworfen hatten: "Leroy hat eine schwere Verletzung gehabt und sich dann nochmal eine Verletzung in Hoffenheim zugezogen. Jeder, der schon mal eine Verletzung hatte, weiß, dass man auf dem Platz erst wieder prüfen muss – sei es durch einen Schlag oder einen Zweikampf –, was der Körper aushält. Dann erst gewinnt man das Vertrauen zurück."