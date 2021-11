"Riesen-Entwicklung": Flick-Sonderlob für Gala-Vorstellung von Leroy Sané

Der dezimierte Gegner war völlig überfordert, dennoch: Auch gegen nur zehn Liechtensteiner müssen erstmal neun Treffer erzielt werden. Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Tor-Gala am Donnerstagabend in der Wolfsburger Volkswagen Arena gegen den Fußballzwerg einen spielerisch starken Auftritt hingelegt. Durchweg zeigten die DFB-Stars eine ansprechende Leistung, aber einer ragte noch heraus: Leroy Sané. Und das nicht nur wegen seines Doppelpacks.

Der Offensivstar hatte sichtlich Spaß an der Partie. Bei seinen Tricks und Dribblings ging ein lautes Raunen durch das Stadion. Immer wieder fegte er in höchstem Tempo über den Platz. Von Hansi Flick bekam er für seine Vorstellung ein Sonderlob. "Man sieht: Die Leichtigkeit kommt bei ihm zurück. Die Art und Weise, wie er Fußball spielt, macht einfach Spaß", erklärte der Bundestrainer. "Er hat eine Riesen-Entwicklung gemacht. Und mich freut es wahnsinnig für ihn, weil er auch ein sehr sehr positiver Mensch ist." Sané zeigt nicht nur in der Offensive eine starke Vorstellung, sondern erkämpfte sich auch in der Rückwärtsbewegung die Bälle. "Es ist aber auch so, dass er gegen den Ball gut mitarbeitet", sagte Flick.