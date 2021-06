Im DFB-Training: Gerangel zwischen Leroy Sane und Ilkay Gündogan

Dass die Nationalspieler sich untereinander bestens verstehen und während der Vorbereitung auf die Europameisterschaft viel Spaß miteinander haben, wurde in den vergangenen Wochen häufig genug betont. Bereits im Trainingslager in Seefeld (Tirol) sah man die DFB-Stars immer wieder mal bei gemeinsamen Unternehmungen – auf dem Golfplatz, beim Mountainbiken oder Tennisspielen. Auch im Basecamp in Herzogenaurach nutzen Manuel Neuer & Co. die vielen Freizeitangebote aus, aktuell ist Padel Tennis sehr angesagt bei den Nationalspielern.

Aber auch auf dem Trainingsplatz geht es zur Sache. Bei der Vormittagseinheit am Samstag kam es plötzlich zu einem Gerangel zwischen Ilkay Gündogan und Leroy Sané. Was war passiert? Offenbar hatte Sané beim 5 gegen 2 einen Ball recht heftig in Richtung seines ehemaligen Teamkollegen von Manchester City gefeuert, was dieser nicht so lustig fand. Auf Fotos und einem kurzen Videoclip, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, dass zunächst Antonio Rüdiger als Schlichter dazukam, Gündogan und Sané sich dann leicht beharkten und ein paar Worte austauschten – danach war die Sache aber auch schon wieder gegessen.