Irres Outfit bei DFB-Ankunft im Team-Hotel: So teuer ist die Fell-Jacke von Leroy Sané 

Was für ein Outfit! Manchester-City-Star Leroy Sané hat mit einer sündhaft teuren Lammfell-Jacke, einem "Louis Vuitton"-Rucksack im Wert eines Kleinwagens und limitierten "Air Jordan"-Schuhen die Blicke der Medien und Fans auf sich gezogen. Sané trug bei seiner Ankunft am Ritz-Carlton-Hotel in Wolfsburg, wo sich die deutschen Nationalspieler am Montag versammelten, eine Jacke der Marke Balenciaga (Model: "Graffiti Sherling Jacket" - Preis: 4.500 Euro) und einen Rucksack von Louis Vuitton ("Christopher Backpack GM" - Preis: 18.000 Euro). Seine Füße schmückten Sneaker aus einer Kollaboration zwischen der Marke Nike und dem Designer Virgil Abloh, der Erfinder und CEO der Marke Off-White ist ("Air Jordan 1 Chicago x Off-White - Preis: zwischen 1.600 und 2.500 Euro) - Gesamtwert der Teile knapp 25.000 Euro.