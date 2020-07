Leroy Sané schwärmt von Joachim Löw, der Akribie von Pep Guardiola und einem Anruf von Hansi Flick

Drei Trainer, allesamt genießen sie einen guten Ruf - und Leroy Sané schwärmt von ihnen. Pep Guardiola, Joachim Löw und Hansi Flick haben den Neuzugang des FC Bayern in der Karriere beeinflusst - nun will er unter Flick beim deutschen Rekordmeister die großen Titel angreifen.

Noch bevor der Wechsel offiziell wurde , sprach Sané am Telefon mit Flick. " Wir haben darüber gesprochen, was er von der Mannschaft und mir erwartet, welche Ziele es gibt, wie die Arbeit generell aussieht . Ich habe mich riesig gefreut, dass Hansi Flick mein Trainer wird", sagte Sané nun.

Etwas schade für ihn sei, dass er seinen Mentor der vergangenen vier Jahre dafür verlassen musste, gibt der Bayern-Neuzugang vor. Denn von Pep Guardiola habe er bei Manchester City sehr viel gelernt. "Ich bin dankbar für alles, was er mir beigebracht hat. Pep Guardiola hat mir auf ein sehr hohes Niveau verholfen. Er ist sehr akribisch, will die Spieler jeden Tag weiterbringen. Wenn es um seine Taktik geht, ist er hartnäckig – aber das ist doch positiv, das hat mir geholfen", sagte Sané.

Gerüchte, wonach es rund um den Wechsel von Manchester City zum FC Bayern kleinere atmosphärische Störungen zwischen Guardiola und Sané gegeben habe, räumte er nun aus der Welt. " Unser Verhältnis ist gut. Es gab nie den Punkt, an dem der eine keine Lust mehr auf den anderen hatte. Wir haben ja sogar im selben Gebäude gewohnt, uns dadurch häufig gesehen ", so Sané. Deshalb fiel es ihm auch nicht leicht zu wechseln: "Pep Guardiola und diese fantastische Mannschaft waren der Grund, warum ich nach Manchester gewechselt bin."

Sané: "Löw baut auf mich"

In München will er nun den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen - und noch intensiver in den Fokus der Nationalmannschaft rücken. Dort sitzt mit Joachim Löw ein weiterer Förderer des 24-Jährigen auf dem Trainerstuhl. "Mein Verhältnis zu Jogi Löw war von Anfang an sehr gut, das hat sich auch dadurch nicht geändert. Er baut auf mich für die Zukunft, und das weiß ich zu schätzen. Ich arbeite sehr gerne mit ihm zusammen", sagte Sané der Sport Bild.