Joachim Löw über die Verletzung von Leroy Sané und die Unterschiedsspieler im DFB-Team

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Ob die Bayern im kommenden Sommer einen neuen Anlauf bei Sané starten werden, ist offen. Für Löw gehört der Flügelstürmer, der in allen drei bisherigen EM-Qualifikationsspielen traf, aber in jedem Fall auch weiterhin zu den Unterschiedsspielern im DFB-Team. Nach Ansicht des Bundestrainers sind derartige Individualisten im heutigen Fußball unverzichtbar. „Wir haben schon Spieler, die dazu in der Lage sind“, sagt der 59-Jährige und nennt Namen: „Sané, Gnabry, Werner oder Brandt.“