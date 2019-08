Nach Verletzung: Rummenigge schließt Sané-Wechsel zum FC Bayern aus

Nach der Kreuzband-Verletzung von Leroy Sané rückt ein Transfer zum FC Bayern München immer weiter in die Ferne. Der 23 Jahre alte Star von Manchester City, der am Wochenende in Innsbruck operiert werden soll, wird zumindest vorerst wohl nicht nach München wechseln. Karl-Heinz Rummenigge, FCB-Klubchef, fand nach dem 2:2 gegen Hertha BSC im Auftaktspiel der Bundesliga klare Worte auf die Frage, ob der FC Bayern nach der Verletzung nochmal an Sané rangeht: "Nein, Leute, jeder weiß was eine Kreuzband-OP bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft", sagte der Bayern-Boss.