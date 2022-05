Matthäus zählt Bayern-Star Leroy Sané erneut an: "Mich würde ein Verkauf nicht wundern"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat sich erneut kritisch zur aus seiner Sicht aktuell schwachen Verfassung von Leroy Sané vom FC Bayern München geäußert und dabei sogar einen möglichen Transfer des Offensiv-Stars ins Spiel gebracht. "Mich würde ein Verkauf nicht wundern", schrieb Matthäus in seiner aktuellen Kolumne für den TV-Sender Sky und ergänzte: "Ich hatte mich so gefreut, als Sané endlich die Kurve bekommen hat, gefeiert wurde und Fußball zelebriert hat. Jetzt ist er seit Wochen leider wieder an dem Punkt, an dem man nicht weiß, was eigentlich mit ihm los ist." Anzeige

Auch ein Verbleib von Serge Gnabry beim Rekordmeister, der sich Ende April durch ein 3:1 gegen den ärgsten Verfolger Borussia Dortmund den zehnten deutsche Meistertitel in Serie gesichert hatte, ist aus Sicht von Matthäus keineswegs sicher. Gnabry, der in der FCB-Offensive auf der rechten Seite oft die Flügelzange mit Sané komplettiert, spielt seit 2017 bei den Bayern und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2023. In den vergangenen Wochen war mehrfach über einen möglichen Wechsel zu Real Madrid spekuliert worden. "Ich mag beide Spieler sehr, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir sie beide noch lange in München sehen", schrieb Matthäus über das Offensiv-Duo der Bayern.