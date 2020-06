Offiziell! Leroy Sané wird ManCity verlassen - Guardiola: "Er will zu einem anderen Klub gehen"

Der seit Monaten diskutierte Transfer von Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern rückt offenbar näher. City-Trainer Pep Guardiola bestätigte am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Spiel am Montag gegen den FC Burnley, dass der Nationalspieler seinen bis 2021 befristeten Vertrag nicht verlängern werde. "Er will zu einem anderen Klub gehen", sagte der Katalane: "Ich weiß nicht, ob er in diesem Sommer oder im nächsten Sommer nach seinem Vertragsende geht." Wie Guardiola erklärte, habe er mit Sané "zwei oder dreimal" über einen neuen Kontrakt gesprochen. Dabei signalisierte der Coach offenbar großes Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit, konnte den Stürmer jedoch nicht überzeugen.