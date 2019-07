Wirbel um Leroy Sané: Manchester City löscht Video - und stellt es dann wieder online

Wirbel um Leroy Sané und Manchester City. Am Freitag hat sich der englische Meister einen Social-Media-Fauxpas geleistet - und damit kurzzeitig die Spekulationen über einen Transfer von Sané zum FC Bayern München angetrieben. Der Premier-League-Klub löschte nämlich kurzerhand ein Video, das den Bayern-Wunschspieler in einem auffällig roten Hoodie beim Gang in die ManCity-Geschäftsstelle zeigt. "Sanés Willkommens-Video wurde gelöscht?! Ich schwitze", schrieb ein User etwa. Schließlich wurden die anderen Trainingsauftakt-Videos von Ilkay Gündogan oder Kevin de Bruyne nicht gelöscht.