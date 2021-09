DFB-Star glänzt mit Kampf und Kreativität: Wie Leroy Sané plötzlich zu Deutschlands Liebling wird

Dass die beiden Szenen, die dem neuen Bundestrainer am besten gefielen, defensiver Natur waren, ist bezeichnend. Die erste baute Hansi Flick sogar in seine Videoanalyse ein, die er den Nationalspielern nach dem 2:0 gegen Liechtenstein zeigte. Leroy Sané hatte sich (mal wieder) festgelaufen, ging dann aber sofort hinterher und eroberte den Ball energisch zurück. "Der Wille ist da, nachzusetzen, sich reinzuhauen. Daran kann man einiges erkennen. Später hat er dann noch sein Tor gemacht. Wenn Leroy so spielt, ist alles gesagt – dann sind wir superhappy", lobte Flick. Anzeige

Drei Tage später machte Sané beim 6:0 gegen Armenien zwar keinen Treffer, erntete aber erneut Szenenapplaus für seinen kämpferischen Einsatz bei der Arbeit gegen den Ball. Diesmal war der Offensivkünstler an der eigenen Eckfahne im Einsatz, gewann dort den Zweikampf und leitete anschließend einen Gegenangriff ein – trotz 4:0-Führung. Flick war an der Außenlinie so euphorisiert, dass er zunächst Beifall klatschte und dann mit wilden Armebewegungen das Publikum animierte, Sané weiter zu unterstützen.

Die deutschen Fans wählten den Wuschelkopf bereits gegen Liechtenstein zum "Man oft he match", obwohl er da (wie fast alle) nicht vollends überzeugte. Gegen Armenien zeigte Sané dagegen dann all das, was - nicht nur Flick – gerne öfter von ihm sehen würde: Mut, Spielfreude, Risiko, Leidenschaft. "Er hat seine Qualitäten gezeigt. Ich freue mich, wenn er so agil ist und mit dieser Leichtigkeit unterwegs – das ist schon beeindruckend", sagte der DFB-Coach: "Leroy ist sehr fokussiert, geht gut nach und ist auf einem guten Weg. Er hat aktuell auch das nötige Selbstvertrauen."

Flick hat seinem mitunter wankelmütigen Dribbelkönig den Rücken gestärkt. Er nominierte Sané, obwohl dieser beim FC Bayern noch nicht in Länderspiel-Form auftrumpfte. Er stellte ihn gegen Liechtenstein in die Startelf, damit er Selbstvertrauen tanken konnte – Sané traf zum 2:0. Und er brachte ihn auch gegen Armenien von Beginn an, obwohl es durchaus Argumente gegeben hätte, stattdessen auf Jamal Musiala zu setzen, der beim Flick-Debüt überzeugte und am Sonntag auf die Bank rotierte.