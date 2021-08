Michael Rummenigge zum ersten Flick-Kader: So kann Leroy Sané seine DFB-Nominierung rechtfertigen 

Beim Blick auf das erste Aufgebot von Hansi Flick muss ich sagen: Unser neuer Bundestrainer ist auf einem guten Weg. Er scheint die richtige Mischung zwischen erfahrenen Kräften und jungen Spielern zu finden. Besonders habe ich mich gefreut, dass Ridle Baku nominiert wurde. Der Wolfsburger hätte eigentlich schon bei der EM dabei sein müssen. Auch auf die Debütanten Karim Adeyemi, David Raum und Nico Schlotterbeck bin ich gespannt. Die Personalie, über die in den nächsten Tagen aber besonders diskutiert werden dürfte, ist Leroy Sané. Anzeige

Flick hat gesagt, dass er auf die Besten setzen will – und vom Potenzial her gehört Sané auf jeden Fall dazu. Er muss nur endlich beständig seine Form finden. Bisher war er weder für den FC Bayern noch für die Nationalmannschaft eine echte Verstärkung. Auch jetzt befindet er sich nicht gerade in bester Verfassung und wurde beim 3:2 am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln sogar ausgepfiffen. Dass sich alle über die Reaktion der eigenen Fans aufregen, wundert mich allerdings. So etwas gehört zum Profi-Fußball dazu. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Das muss man ausblenden können.

Flick setzt in dieser schwierigen Phase dennoch auf Sané - und das zeigt, was er von ihm hält. Dafür muss ihm der Spieler dankbar sein und das Vertrauen zurückzahlen. Flick kennt Sané aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern ganz genau und will ihm nun wohl dabei helfen, zurück zu einem gesunden Selbstvertrauen zu finden. Gegen Liechtenstein, Armenien und Island sollte das – bei allem Respekt – gelingen. Dass Sané es kann, wissen wir alle. Er muss es nur zeigen und bereit sein, an seinen Schwächen zu arbeiten.