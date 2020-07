Leroy Sané und Niklas Süle trainieren gemeinsam: Bayern-Stars arbeiten nach Knieverletzungen an Top-Form

Nach der schweißtreibenden Einheit zog Leroy Sané die Fußballschuhe aus und ließ sich auf den Rasen sinken. Fitness-Chef Holger Broich begutachte das rechte Knie des Münchner Königstransfers, der am Dienstag rund eine Stunde gemeinsam mit Niklas Süle am Vereinsgelände schuftete. Während die anderen Stars des Rekordmeisters ihre kurzen Sommerferien genießen, bringen sich die zwei Nationalspieler nach ihren Kreuzbandrissen für die Ziele mit dem FC Bayern in Form. Flügelspieler Sané (24) will beim Bundesliga-Saisonstart am 18. September groß auftrumpfen . Süle hat bereits die vorherigen Aufgaben in der Champions League im Blick.

Während Sané nach seiner Knieverletzung aus dem August des Vorjahres noch für seinen Ex-Klub Manchester City sein Comeback gab, konnte Süle im Pokalendspiel gegen Bayer Leverkusen (4:2) als nicht eingesetzter Reservist bislang nur Pflichtspiel-Luft schnuppern. In der Königsklasse, in der es am 8. August mit dem Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) weiter geht, möchte der Innenverteidiger dann zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss mehr als nur Zuschauer sein.

Flick über Süle: "Hat einiges nachzuholen" "Da ist er, denke ich, nochmal einen Schritt weiter", sagte Trainer Hansi Flick und freute sich über Süles Sonderschichten. „Er wollte auch selbst trainieren, das finde ich gut. Er hat einiges nachzuholen.“ Der 55 Jahre alte Coach hat allerdings keine Notwendigkeit, an seiner erfolgreichen Innenverteidigung etwas zu ändern. Jérôme Boateng überzeugte unter Flick konstant. David Alaba, an dem Spekulationen zufolge Sanés Ex-Verein Manchester City interessiert sein soll, ist als Abwehrchef ohnehin fest eingeplant.

