Bayern-Boss Oliver Kahn über Leroy Sané: "Es gehören immer zwei dazu – er muss das wollen"

Oliver Kahn hat Leroy Sané in dessen schwieriger Karriere-Phase die volle Unterstützung des FC Bayern zugesichert - den zuletzt starken Formschwankungen unterworfenen Nationalspieler aber auch deutlich in die Pflicht genommen. "Als Klub ist es unsere Aufgabe zu schauen, was wir jetzt tun können, damit Leroy seine Leistung beim FC Bayern bringen will. Es gehören immer zwei dazu - er muss das wollen", sagte der Vorstandsboss dem Kicker und will auch die Pfiffe der eigenen Fans, die Sané beim 3:2 gegen den 1. FC Köln vor gut einer Woche über sich ergehen lassen musste, nicht als leistungshemmend gelten lassen.

"Das ist nichts Schönes. Auch mir ist das mal widerfahren, als ich in frühen Jahren nach München gewechselt bin", erklärte der frühere Bayern-Kapitän: "Für Leroy geht es darum, das wegzustecken und zu verarbeiten." Erste Ansätze in diese Richtung zeigte Sané beim 5:0 am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC. In der Startelf hatte zwar Super-Talent Jamal Musiala den Vorzug vor Sané erhalten und ein starkes Spiel geboten, nach seiner Einwechslung zeigte der erfahrenere Profi aber, dass auch er der Mannschaft helfen kann. Von einem vor gut einem Jahr für rund 50 Millionen Euro verpflichteten Star erwarten die Münchner insgesamt aber mehr.

Der ehemalige Bayern- und heutige Bundestrainer Hansi Flick hält trotz der Probleme am Flügelstürmer fest und nominierte ihn für den ab Donnerstag anstehenden Länderspiel-Dreierpack. "Flick hat gesagt, dass er auf die Besten setzen will – und vom Potenzial her gehört Sané auf jeden Fall dazu. Er muss nur endlich beständig seine Form finden. Bisher war er weder für den FC Bayern noch für die Nationalmannschaft eine echte Verstärkung", sagte SPORTBUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge zuletzt.