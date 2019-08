Nach Verletzung: OP-Termin von Leroy Sané bekannt - so geht es für den Bayern-Flirt weiter

Laut Bild ist der 23-Jährige bereits am Dienstag von Manchester ins österreichische Innsbruck geflogen, um sich von einem Knie-Spezialisten Christian Fink untersuchen zu lassen. Sky meldet, dass Sané an diesem Wochenende in Innsbruck operiert werden soll. Die Tatsache, dass Sané in Österreich behandelt wird, kann ein Indiz dafür sein, dass ein Wechsel zum FC Bayern weiterhin ein Thema ist. Üblicherweise werden Spieler von Manchester City bei schweren Blessuren bei einem von Trainer Pep Guardiola geschätzten Mediziner in Barcelona operiert.