Leroy Sané: Diese Rolle spielte Joshua Kimmich bei meinem Wechsel zum FC Bayern

Leroy Sané hat im Rahmen seiner offiziellen Vorstellung beim FC Bayern einen Einblick in das Werben der Münchner um seine Dienste gegeben. So verriet der Nationalspieler, dass ihm neben den Klubchefs Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic auch zahlreiche Stars der Münchner einen Wechsel schmackhaft gemacht hätten. Allen voran: Joshua Kimmich. "Er war sicherlich der Nervigste", sagte Sané am Donnerstag mit breitem Grinsen: "Er hätte mich wohl am liebsten jeden Tag angerufen."