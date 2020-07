Karl-Heinz Rummenigge lobt Hasan Salihamidzic für Sané-Transfer zum FC Bayern: "Großartiger Job"

So sei Sané aufgrund seines vor knapp einem Jahr erlittenen Kreuzbandrisses im englischen Supercup "wesentlich preiswerter geworden", merkte Rummenigge an. Damals stand der heute 24-Jährige bereits kurz vor dem Wechsel zum FC Bayern - laut Medienberichten für rund 100 Millionen Euro". Nun soll der Deal für zwischen 50 und 60 Millionen Euro Ablöse an Sané-Klub Manchester City über die Bühne gegangen sein. "Ich muss aber auch sagen, dass Hasan Salihamidzic einen großartigen Job gemacht hat, weil er immer heiß auf den Spieler war und immer am Ball geblieben ist", lobte Rummenigge.