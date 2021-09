Flanke oder Schuss? Bayern-Star Leroy Sané erklärt irren Treffer gegen Dynamo Kiew

Der Auftritt des FC Bayern gegen Dynamo Kiew war zu souverän, um Debatten über Nachlässigkeiten, Fehlerketten oder sonstige Probleme zu führen. Nach nun schon neun Pflichtspiel-Siegen in Serie kam man sich bei den Münchnern Diskussionen über die schönen Dinge widmen. Und dazu gab beim 5:0 am Mittwochabend vor allem eine Aktion von Leroy Sané Anlass. Der Nationalspieler lief auf dem linken Flügel nach vorn, schaute kurz hoch - anschließend trat er den Ball in die Mitte. Georgiy Bushchan im Tor der Gäste rechnete mit einer Flanke, machte einen Schritt in die falsche Richtung und sah die Kugel schließlich im kurzen Eck einschlagen. Zauber oder Zufall? Anzeige

Sané musste kräftig lachen, als er mit dieser Frage nach der Partie konfrontiert wurde. "Nee, das war keine Absicht", gestand der 25-Jährige am DAZN-Mikrofon: "Ich wollte den Ball normal reinflanken. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass meine Technik in dem Moment nicht so gut war." Die Aktion und Sanés abschließende Erklärung beschreiben recht gut, wie es bei dem Flügelstürmer derzeit läuft. Selbst wenn etwas in einem Moment "nicht so gut war", führt es derzeit zu Ertrag. Nach seinem Formtief und den Fan-Pfiffen zu Saisonbeginn ist Sané seit Wochen in überragender Verfassung.

FC Bayern in der Einzelkritik gegen Dynamo Kiew Der FC Bayern in der Einzelkritik gegen Dynamo Kiew. ©

"Auch wenn es keine Absicht war, hat er sich das Tor verdient", meinte Trainer Julian Nagelsmann über den ungewollten Geniestreich, der zum zwischenzeitlichen 4:0 geführt hatte. Dabei betonte der Coach anschließend, dass er es dem Offensivallrounder auch abgenommen hätte, wenn dieser den Kunstschuss als absichtlichen Abschluss bezeichnet hätte. Ein Beleg dafür, wie sehr Nagelsmann dem Profi vertraut - und was er ihm zutraut. Sané bestätigte am Mittwoch noch einmal, dass der neue Bayern-Trainer einen großen Anteil an seinem Aufschwung habe.