Transfer-Angebot für Leroy Sané: FC Bayern macht wohl ernst - Kovac ein Opfer des Pokers?

Der Transfer-Poker um Leroy Sané zwischen dem FC Bayern München und Manchester City hält Fußball-Deutschland in Atem. Kaum ein neuer Tag kommt ohne News über einen möglichen Wechsel des deutschen Nationalspielers Sané zum FC Bayern aus. Nachdem zuletzt die spanische Zeitung AS und das englische Blatt Manchester Evening News über ein Scheitern der Bayern-Transfer-Offensive wegen Sané berichtet hatten, besitzt die Bild nun offenbar andere Informationen - und diese könnten den Poker um den DFB-Star noch einmal kräftig antreiben: So habe der FC Bayern nämlich Manchester City und Leroy Sané offizielle Angebote vorgelegt.

50 ehemalige Bayern-Spieler und was aus ihnen wurde Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Anzeige

Transfer-Poker um Leroy Sané: Angebot des FC Bayern trotz ManCity-Ärger?

25 ehemalige Spieler von Manchester City und was aus ihnen wurde Joey Barton, Edin Dzeko und Yaya Touré - nur drei ehemalige Stars von Manchester City. Wer spielte noch für den Spitzenklub? Der SPORTBUZZER zeigt die größten Stars in einer Galerie. ©

Nach Sané-Aussagen: Kovac-Kritik von Bossen wegen des Transfer-Pokers geplant?

Ist Kovac etwa ein Opfer des Transfer-Pokers um Leroy Sané? Wie der Kicker in seiner Donnerstags-Ausgabe berichtet, waren die Bayern-Verantwortlichen quasi gezwungen, Kovac öffentlich so bloßzustellen. So habe es ein "offizielles Schreiben aus der Chef-Etage des Englischen Meisters" gegeben, das die Bitte enthalten haben soll, sich nicht mehr öffentlich über Sané zu äußern. Problem: Kovac habe von dem Brief offenbar nichts gewusst. Auch die Bild schreibt von einer geplanten Kritik an Kovac, um die City-Bosse zu besänftigen. Auch deshalb sollen die Rummenigge-Aussagen, wie es sonst eigentlich bei TV-Interviews unüblich ist, auch über die sozialen Kanäle des FC Bayern verbreitet worden sein.

Karl-Heinz Rummenigge im @zdf über die Personalie Leroy Sané: „Wir haben mit Manchester City ein sehr gutes Verhältnis, unser ehemaliger Trainer Pep Guardiola ist dort Trainer. Ich möchte daran erinnern: Der Spieler ist aktuell bei Manchester City unter Vertrag." pic.twitter.com/B9atLuwRH1 — FC Bayern München (@FCBayern) July 30, 2019

Der FC Bayern geht im Transfer-Poker um Sané also "All in" - ohne Rücksichte auf persönliche Befindlichkeiten. Erst in der vergangenen Woche hatte die Sport Bild berichtet, dass der FCB im Transfer-Poker um Sané auf eine baldige Entscheidung drängt - und den Bayern rennt die Zeit davon. So wollen die Münchner bis zum Ende der Wechselfrist in der englischen *Premier League* am 8. August Klarheit darüber haben, ob sie mit dem Nationalspieler von Manchester City (vermutliche Ablöse: 100 Millionen Euro) planen können.

Chance verpasst! Diese Spieler schafften den Durchbruch beim FC Bayern nicht Für Lukas Podolski, Landon Donovan und Mitchell Weiser blieb der ganz große Durchbruch beim FC Bayern aus. Sie waren nicht die einzigen. Bei wem noch? Das erfahrt Ihr in der Bildergalerie. ©

Mehr anzeigen

#GABFAF-Aktion: Will Eure C-Jugend beim van-der-Vaart-Abschied vor Zehntausenden Menschen spielen? Jetzt bewerben!