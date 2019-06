Engländer berichten: Leroy Sané "will nicht zum FC Bayern wechseln"

Das Tauziehen hält an: Der FC Bayern München versucht seit Wochen, Leroy Sané vom englischen Meister Manchester City loszueisen. Der 23-jährige Nationalspieler soll beim FCB an der Seite von Kingsley Coman, Serge Gnabry & Co. eine neue Ära prägen und den Verlust der Bayern-Legenden Arjen Robben und Franck Ribéry vergessen machen. Allein: Will Sané überhaupt nach München wechseln und in die Bundesliga zurückkehren? Bislang hielt sich der Linksaußen bedeckt.