Leroy Sané erklärt den Transfer zum FC Bayern: Darum war das für mich die "einzige Wahl"

"Die Gespräche, die wir geführt haben, waren von Anfang an sehr gut. Der ganze Plan, der mir vorgeschlagen wurde, hat mich überzeugt", sagte der Angreifer in einem Interview, das die Bayern auf ihrer Homepage veröffentlichten: "Der FC Bayern ist natürlich auch ein sehr großer Verein und hat große Ziele. Die Ziele passen auch für mich. Deswegen war das für mich dann auch die einzige Wahl."

Sané freut sich auf Bayern-Kollegen

Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung in München erwartet Sané, der im August 2016 für rund 50 Millionen Euro von Schalke 04 in die Premier League gewechselt war und nun nach Deutschland zurückkehrt, nicht - zumal er zahlreiche Profis aus dem Bayern-Kader seit Jahren kennt. "Ich freue mich auf alle. Wir haben in den U-Nationalmannschaften zusammengespielt, mit Leon (Goretzka, d. Red.) habe ich auf Schalke zusammengespielt. Das sind alles tolle Jungs. Generell haben sie gesagt, dass in der ganzen Mannschaft gute Jungs dabei sind."