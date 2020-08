ManCity-Star Ilkay Gündogan verrät: Das reizt Leroy Sané am Bayern-Wechsel besonders

Denn Sané will nun in Deutschland voll durchstarten, meinte Gündogan: "Er hat einfach etwas Neues gesucht. Die Tatsache, dass er in Deutschland noch keine Titel gewonnen hat, war eine große Motivation für ihn", gab der Ex-Dortmunder preis. Der vom FC Bayern für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtete Flügelstürmer spielte vor seinem Wechsel nach Manchester beim FC Schalke 04, gewann mit den Königsblauen aber keine Titel. Mit dem Serien-Meister FCB, der sich in der vergangenen Saison seine achte Meisterschaft in Folge sicherte, dürfte die Jagd nach Trophäen in Deutschland leichter ausfallen.