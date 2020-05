"Kicker": Sané-Transfer zum FC Bayern nimmt Formen an - ManCity kommt bei Ablöse auf FCB zu

Lange Zeit blieb es nach seiner schweren Kreuzband-Verletzung ruhig um Leroy Sané: Der deutsche Nationalspieler wäre eigentlich schon im vergangenen Sommer zum FC Bayern gewechselt, hätte er sich nicht im Finale des englischen Supercups zwischen seinem Klub Manchester City und dem FC Liverpool so schwer am Knie verletzt . In diesem Sommer könnte es aber nun endgültig für einen Transfer zum deutschen Rekordmeister reichen: Laut Kicker sind ManCity und der FC Bayern ganz nah dran an einer Einigung über einen Sané-Wechsel. Die Ablöse-Vorstellungen beider Teams liegen demnach "nur" um 10 Millionen Euro auseinander. Während der FCB für einen Sané-Transfer 40 Millionen Euro zahlen wolle, fordere der englische Meister 50 Millionen Euro.

Und Sané hat offenbar noch mehr Befürworter im Team: Bayern-Stürmer Robert Lewandowski würde sich über den möglichen neuen Mitspieler sehr freuen, wie er am Mittwoch in einer internationalen Presserunde erklärte. "Er könnte uns sicher helfen, neue Lösungen in unserem Spiel zu finden", sagte der polnische Stürmer. Von den Fähigkeiten des Stars von Manchester City ist er jedenfalls angetan. "Ich kann nur sagen, dass er ein toller Spieler mit tollen Fähigkeiten ist, der sehr gut mit seinen Mitspielern harmonieren kann. Nicht nur in der Premier League oder in der Champions League. Man hat schon vorher bei Schalke gesehen, was er kann", so Lewandowski.