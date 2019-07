Transfer-Poker zwischen Leroy Sané und FC Bayern: Guardiola mit überraschender Aussage

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Transfer zum FC Bayern? Guardiola über Sané: "*Wenn er gehen will, kann er gehen"*

Nach dem 6:1-Erfolg im Testspiel gegen Kitchee SC in Hong Kong sagte Guardiola, dass die Entscheidung, ob Sané zum FC Bayern wechselt, ganz allein beim Spieler liege. ManCity sei wie der FCB vom Wort des 23 Jahre alten Flügelspielers abhängig. Seinen Beratern liege ein Angebot für ein Gespräch über eine Vertragsverlängerung vor. "Es liegt nicht in unserer Hand. Er muss sich entscheiden", wird der Ex-Bayern-Coach von der BBC zitiert. "Wir wollen, dass er bleibt." Dann die überraschende Aussage - denn Guardiola macht erstmals offen einen Abgang von Sané zum Thema. "Wenn er gehen will, kann er gehen, aber wir werden traurig sein." Hört sich nicht so an, als ob ManCity Sané um jeden Preis halten wolle.