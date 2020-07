Neuer Bayern-Star Leroy Sané für Lukas Podolski noch nicht auf Top-Niveau: "Hat noch Potenzial nach oben"

Der FC Bayern München wollte ihn seit knapp einem Jahr - jetzt hat ihn der Rekordmeister: Leroy Sané ist für eine Ablöse zwischen 50 und 60 Millionen Euro von Manchester City zum deutschen Top-Klub gewechselt - und wird die Bayern von der kommenden Saison an verstärken. Für Lukas Podolski ist der Transfer des 24-Jährigen zu seinem Ex-Klub aus München folgerichtig: "Sie holen sich die besten Spieler und Sané ist ein toller Spieler", meinte der 35-Jährige am Samstag gegenüber Sky, fügte allerdings an: "Aber noch mit Potenzial nach oben."