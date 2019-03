Wolff Fuss zum Umbruch im DFB-Team: Leroy Sané ist die Spitze der Bewegung

Sané hätte mexikanische Abwehr kaputtgespielt

Bester Nachwuchsspieler der Premier League in der Vorsaison, dazu zweitbester Vorlagengeber in der teuersten Liga der Welt. Man muss eine außergewöhnliche Truppe zusammenhaben, um diesen Spieler nicht unter den besten 23 des Landes zu sehen. Schwamm drüber, Fehler korrigiert. From Zero to Hero, wie man im Schwarzwald sagt.