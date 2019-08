Leroy Sané: Das sagt Pep Guardiola zur Verletzung des ManCity-Stars

Manchester City und der FC Bayern München in Sorge um Leroy Sané: Der Flügelflitzer, der sich laut neuesten Medienberichten mit dem FC Bayern über einen Sommer-Transfer einig sein soll, hatte sich beim englischen Supercup gegen den FC Liverpool bereits in der zwölften Minute am Knie verletzt - jetzt hat sich Trainer Pep Guardiola zur Sané-Verletzung geäußert. "Ganz ehrlich: Ich bin nicht sicher", sagte der Meister-Coach von ManCity und gab bereits vorsichtige Entwarnung: "Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir zuerst dachten."

Pep Guardiola über eine mögliche Sané-Diagnose: "Denke, er wird bald wieder ok sein"

Guardiola, der Sané trotz der Wechsel-Gerüchte überraschend von Beginn an spielen ließ, wirkte auf der Pressekonferenz sogar leicht zuversichtlich, was eine baldige Genesung Sanés angeht. "Der erste Eindruck war nicht gut. Wir müssen abwarten, was der Doktor sagt", antwortete der Ex-Bayern-Trainer auf die Frage nach einer ersten Sané-Diagnose, machte dann aber Hoffnung: "Ich denke, er wird bald wieder ok sein." Guardiola gab auch zu, dass er sich Sorgen um Sané gemacht hatte und ihn deshalb ausgewechselt habe. Streitigkeiten mit dem Deutschen dementierte er deutlich: "Glaubt ihr, ich habe ein Problem mit ihm?", fragte der Coach in die Runde.