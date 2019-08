Schock bei Leroy Sané: Wunschspieler des FC Bayern bei ManCity-Auftritt im Supercup verletzt

Bringt diese Schrecksekunde den gesamten Transfer-Poker um Leroy Sané ins Wanken? Der seit Wochen vom FC Bayern umworbene Nationalspieler stand am Sonntagnachmittag im englischen Supercup gegen den FC Liverpool überraschend in der Startelf - und musste nach 13 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Der 23-Jährige war bei einem Laufduell mit Trent Alexander-Arnold zu Boden gegangen, griff sich ans Knie und zeigte in Richtung der Ersatzbank umgehend an, dass er nicht weiterspielen könne. Die Ärzte von ManCity eilten aufs Feld und nahmen erste Untersuchungen vor. Resultat: Sané musste tatsächlich ausgewechselt werden.