Rätselraten um Verletzung von Leroy Sané: So reagieren die Bayern-Profis Goretzka und Süle

Wie geht es Leroy Sané nach dessen Verletzung, die sich der Superstar am Sonntag im englischen Supercup zwischen Manchester City und dem FC Liverpool zugezogen hatte? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Fußballfans auf der Insel, sondern auch die Anhänger in Deutschland. Medienberichten zufolge war der Transfer des deutschen Nationalspielers zum FC Bayern so gut wie in trockenen Tüchern. Sollte sich der 23-Jährige jedoch schlimmer verletzt haben, könnte der Deal platzen.