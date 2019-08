Bericht: Leroy Sané schwerer verletzt als befürchtet - OP und Ausfall bis Ende der Hinrunde?

War es das mit dem Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München ? Laut einem neuen Bericht der Bild hat sich der Star von Manchester City im englischen Supercup gegen den FC Liverpool deutlich schwerer verletzt als zunächst angenommen . Noch am Donnerstag soll entscheiden werden, ob der 23 Jahre alte deutsche Nationalspieler eine Operation für seine Verletzung am rechten Knie benötigt. Sollte die OP für Sané unabdingbar sein, droht dem Bayern-Wunsch-Transfer laut Informationen des Blattes bereits jetzt das vorzeitige Aus für die Hinrunde.

Leroy Sané: OP nach Verletzung könnte Transfer zum FC Bayern München verhindern

Was bedeutet der mögliche Sané-Ausfall nun für den FC Bayern ? Wie das Blatt berichtet, sollen die Bayern-Bosse um Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch immer an einem Transfer interessiert sein und ihn keinesfalls ausschließen - solange die Ausfallzeit des Flügelstürmers überschaubar bleibt. Allerdings könnte dies bei einem Hinrunden-Aus nach einer OP genau nicht der Fall sein.

ManCity-Trainer Guardiola gab nach Sané-Verletzung noch vorsichtig Entwarnung

Dabei hatte ManCity-Trainer Pep Guardiola direkt nach dem Supercup-Sieg gegen Liverpool (6:5 nach Elfmeterschießen) noch vorsichtig Entwarnung wegen der Sané-Verletzung gegeben: "Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie wir zuerst dachten", sagte der Ex-Bayern-Trainer. Guardiola, der Sané trotz der Wechsel-Gerüchte überraschend von Beginn an spielen ließ, wirkte auf der Pressekonferenz sogar leicht zuversichtlich, was eine baldige Genesung Sanés angeht. "Der erste Eindruck war nicht gut. Wir müssen abwarten, was der Doktor sagt", antwortete der Ex-Bayern-Trainer auf die Frage nach einer ersten Sané-Diagnose, machte dann aber Hoffnung: "Ich denke, er wird bald wieder ok sein."