Bericht: Entscheidung über Winter-Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern gefallen

Sein möglicher Wechsel zum FC Bayern München bestimmte den Sommer: Immer wieder gab es Berichte über einen Transfer von Leroy Sané zum FCB. Doch dann verletzte sich der Star des englischen Meisters Manchester City ausgerechnet in seinem vermeintlich letzten Spiel für die Citizens schwer am Kreuzband - und die Bayern verpflichteten stattdessen Ivan Perisic und Philippe Coutinho per Leihe. Nachdem die Sport Bild zuletzt über einen möglichen Winter-Transfer von Sané zum FCB berichtet hatte, will die englische Zeitung Daily Star nun wissen, dass eine Wechsel-Entscheidung um Sané gefallen sein soll.