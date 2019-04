Leipzig. Hoch von den Sitzen und donnernder Applaus für ein Heimspiel der Extraklasse: Mit Standing Ovations wurden am späten Samstagabend die Lokalmatadore Jens (30) und Ulrike Kaiser (29) in der Leipziger Kongreßhalle gefeiert. Mit ihrer Standard-Kür nach spanischen Rhythmen gewann das Ehepaar beim nationalen Titelkampf des Deutschen Professional Tanzsportverbandes die Silbermedaille. Den Spezial-Beifall erhielten in dieser Kategorie nur noch die Weltmeister Domen Krapez/Natascha Karabey für ihre atemberaubende Darbietung „Evolution of Popmusic and Dance“. Das Paar aus Bad Homburg holte mit Gold im Standard-Turnier das DM-Doppel. Gleiches gelang im Latein-Wettbewerb dem Weltmeisterpaar Pavel Zvychaynyy/Oxana Lebedew aus Berlin. Die 10-Tänze-Krone tragen David Koglin/Stephanie Goetz (München).