Letzte Chance auf Final-8: Waspo-Sieg gegen CN Terrassa ist Pflicht

Nach zwei Partien im Bundesliga-Schonwaschgang hat Waspo 98 am heutigen Montag wieder das volle Programm. Um 17.30 Uhr steht im Stadionbad der 7. Spieltag der Champions League auf dem Programm. Gerät Waspo gegen die Spanier von CN Terrassa ins Schleudern, dürfte es mit der Teilnahme am Final-8-Turnier nichts mehr werden. „Wenn wir noch eine Chance haben wollen, müssen wir gewinnen. Alles andere ist Quatsch, auch ein Unentschieden hilft uns nicht“, sagt Trainer Karsten Seehafer.

Die Gegner sind ein junges, rein spanisches Team ohne Legionäre. „Ein Kindergeburtstag wird das aber nicht, im Gegenteil. Terrassa hat schon für Aufsehen gesorgt, beispielsweise in Marseille gewonnen“, warnt Seehafer. Center Ante Corusic ist wieder fit. Der 8. Spieltag steht erst im nächsten Jahr an, am 2. Februar hat Waspo das Rückspiel in Spanien.