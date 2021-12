Letzte Chance auf Punkte für Hannovers Handball-Recken

In Mannheim gibt es wegen der Corona-Pandemie ein Geisterspiel, das könnte für die TSV ein Vorteil sein. Das sieht Ebner allerdings nur bedingt so: „Es ist schade für den Handball, der lebt doch durch die Fans. Es wird sicher eine komische Stimmung wieder sein.“ Bei den Recken ist die Laune nicht die beste, aber längst nicht im Keller. An beiden Weihnachtstagen haben sie trainiert, es wurde auch gewichtelt und reichlich gelacht. Ebner hat ein Spiel geschenkt bekommen und Pralinen. Er sagt: „Die letzten Ergebnisse waren nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wenn wir die Schwächephasen kürzen können, sieht es aber sehr gut aus. Wir hauen noch einmal alles rein für einen guten Jahresabschluss.“