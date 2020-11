Letzte Chance auf Weltcup-Teilnahme: Skeleton-Profi Axel Jungk muss jetzt liefern

Sigulda/Dresden. Für Skeleton-Ass Axel Jungk (Oberbärenburg) wird es ziemlich eng. Der Vize-Weltmeister kam bei der vorletzten Selektion mit der Bahn in Sigulda (Lettland) nicht so gut zurecht und belegte hinter Juniorenweltmeister Felix Keisinger (Königssee), Alexander Gassner (Winterberg) und dem ohnehin für die Weltcups gesetzten Weltmeister Christopher Grotheer (Thüringen) nur den vierten Platz. Zuvor hatte er bei den ersten Rennen in Altenberg die Ränge zwei und vier erreicht.

Susanne Kreher in Sigulda mit Rang fünf

Deshalb muss der in Dresden lebende Jungk in dieser Woche in Winterberg Vollgas geben, denn auf der Bahn im Hochsauerland steigt am Sonnabend die Deutsche Meisterschaft, die zugleich als letztes Selektionsrennen gilt. Um noch einen der zwei freien Startplätze für die Weltcups zu ergattern, sollte der 29-Jährige zumindest unter die ersten Zwei, am besten aber Gold holen. Allerdings hat „Startrakete“ Felix Keisinger bislang die Wettkämpfe dominiert.