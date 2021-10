Letzte Chance aufs Final Four in Hamburg: SC DHfK Leipzig will gegen Löwen weiterkommen

Leipzig. Das Final Four des DHB-Pokals findet in Hamburg statt, das hat Tradition. Bereits seit 1994 schaut Handball-Deutschland einmal pro Jahr auf die Hansestadt. Tausende Fans füllen an beiden Finaltagen die Halle, das Event ist das Highlight vieler Spieler, Trainer und ihrer Anhänger. Doch ab 2023 ist Schluss in der Barclaycard Arena – denn die Entscheidungsspiele im DHB-Pokal ziehen nach Köln. „Das ist unsere letzte Chance auf das Final Four in Hamburg“, stellt DHfK-Manager Karsten Günther klar. „Wir müssen da wieder hin! Das ist so ein tolles Event, da wollen wir noch einmal Eindrücke sammeln“, fügt Cheftrainer André Haber hinzu. Anzeige

Eine Macht werden

Der Traum von einer zweiten Halbfinal-Teilnahme im Cup-Wettbewerb liegt noch in weiter Ferne, denn mit den Rhein-Neckar Löwen kommt am Dienstag (19 Uhr/sportdeutschland.tv) bereits in der zweiten Runde ein echtes Spitzenteam in die Messestadt. Auch Coach Haber ist mit dem Los nicht ganz glücklich: „Das hätte schon besser laufen können“, gesteht der Stratege. Dennoch kann der 35-Jährige dem Los auch etwas Positives abgewinnen: „Immerhin spielen wir Zuhause. Darüber werden sich in Mannheim sicherlich nicht viele gefreut haben.“

Noch 3 Tage bis zum Pokal-Kracher gegen die Rhein-Neckar Löwen! 🏆🤾‍♂️ Gepostet von SC DHfK Handball am Samstag, 2. Oktober 2021

Denn mit der Unterstützung ihrer zurückgewonnen Fans wollen die Grün-Weißen in der heimischen Arena in dieser Saison wieder eine Macht werden. Außerdem könnte es für die Sachsen kaum einen besseren Zeitpunkt geben, um die Löwen aus dem Pokal zu werfen. Denn die Truppe des neuen Trainers Klaus Gärtner hat ihren Rhythmus in der bisherigen Spielzeit noch nicht richtig finden können.