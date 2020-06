Letzte Chance vertan: Keine Einigung im Rugby-Streit zwischen VfR 06 und Odin

Sogar der Präsident des Deutschen Rugby-Verbandes hat zu vermitteln versucht. Harald Hees ermutigte den VfR 06 Döhren und den SV Odin, sich doch noch gütlich zu einigen. Der Versuch ist gescheitert. Nach der Auflösung der Spielgemeinschaft ist weiter unklar, ob der VfR in der 1. Bundesliga bleiben kann. Odin, das in der Verbandsliga neu aufbauen will, hat seine dazu erforderliche Zustimmung nicht erteilt. Am Samstag wird das DRV-Präsidium bei der Prüfung der Lizenzen über den Antrag des VfR entscheiden, der in der Bundesliga bleiben will. Döhren droht der Absturz in die unterste Klasse, wo er dann nächste Saison auf Odin träfe. Viele Abgänge drohen Bei Hannover 78 hatten sich die Verantwortlichen getroffen, um die vertrackte Lage zu besprechen. Hintergrund: Trennt sich eine Spielgemeinschaft, muss eine Vereinbarung darüber getroffen werden, wo die Teams künftig spielen. Kommt diese nicht zustande, gelten die Mannschaften als neu gemeldet und beginnen in der untersten Klasse. Dann jedoch drohen talentierte Spieler abzuwandern – der VfR hat in den vergangenen Jahren sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet.

Neben Hees war bei auch der DRV-Vorstandsvorsitzende Manuel Wilhelm aus Heidelberg dabei. Der Vorschlag des DRV lautete, die SG ein weiteres Jahr fortbestehen zu lassen und in dieser Zeit in Ruhe an einer geordneten Trennung zu arbeiten. Unter der Voraussetzung, dass die Mannschaft erstklassig bleibt. „Für die 2. Liga gilt das nicht“, betonte Wilhelm. Nach dem Abbruch der Saison wegen der Corona-Krise soll es keine Auf- und Absteiger geben – die SG lag sieglos auf dem letzten Platz. Odin lehnt fortdauernde Kooperation ab Auf der Basis dieser Offerte machte der VfR dem Ex-Partner einen Vorschlag, „um sich in letzter Minute noch zu einigen“, wie Döhrens Vorsitzender Stefan Dörner sagte. Die Kooperation solle fortdauern, aber zu geänderten Bedingungen: Der VfR spielt unter seinem Namen in der 1. Liga und nur auf dem Platz in Waldheim, das zweite Team als SV Odin in der untersten Klasse. „Dann hätten wir kooperieren und ein Ausstiegsszenario aus der SG finden können“, so Dörner. Odin-Abteilungsleiter Julian de Riva lehnte die Offerte ab: „Wo soll denn da der Kompromiss sein, das hat doch mit einer Spielgemeinschaft überhaupt nichts mehr zu tun.“

