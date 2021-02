Als letzte Deutsche: Mona Barthel scheitert bei Australian Open - auch Titelverteidigerin Sofia Kenin raus

Die Australian Open gehen bei den Frauen ohne deutsche Tennisprofis weiter. Als letzte Deutsche schied am Donnerstag Mona Barthel aus. Die 30-Jährige aus Neumünster verlor in Melbourne ihre Zweitrunden-Partie gegen die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Muchova mit 4:6, 1:6. Zuvor waren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison Angelique Kerber, Laura Siegemund und Andrea Petkovic bereits in der ersten Runde gescheitert. Bei den Männern ist nur noch Alexander Zverev dabei. Der 23-Jährige trifft am Freitag in der dritten Runde auf den Franzosen Adrian Mannarino.

Anzeige