Letzte Infos zum Heimspiel von Hannover 96 gegen den SC Paderborn

Die Ausgangslage: Der SC Paderborn kann zumindest für eine Nacht Tabellenführer werden, 96 droht der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Die Rollen sind klar verteilt, zumal keine Mannschaft auswärts so viele Punkte holte wie die Ostwestfalen. Bei 96 zeigte die Formkurve nach dem 3:0-Pokalerfolg gegen Düsseldorf in der Liga wieder nach unten, in den vergangenen sechs Spielen gab es keinen Sieg. Paderborn kommt mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen in Folge nach Hannover.

Die Statistik: Bisher feierte 96 nur einen Heimsieg gegen eine Paderborner Mannschaft: 1982 in der 2. Liga traf Dieter Schatzschneider doppelt beim 6:1 gegen den TuS Schloß Neuhaus, Vorgängerverein des SCP. Seit der Namensänderung trafen beide Teams erst viermal aufeinander, 96 gewann keinmal (0/1/3). Dennoch hat 96 auch im aktuellen Kader einen Paderborn-Experten. Sebastian Stolze war als Regensburger in drei Zweitligaspielen an drei Toren beteiligt. Ein Testspiel im Sommer endete 1:1, Florent Muslija hatte das 1:0 per Elfmeter erzielt.

So liefen die bisherigen Spiele zwischen Hannover 96 und dem SC Paderborn: Hannover 96 und der SC Paderborn trafen bislang viermal aufeinander - zweimal in der ersten Bundesliga und zweimal in einem Testspiel. Am Sonntag (13.30 Uhr) steht das erste Duell in Liga zwei an. Wir haben die bisherigen Duelle mal genauer unter die Lupe genommen. ©

Personalsituation bei 96: Torwart Ron-Robert Zieler (Wade) fällt aus. Florent Muslija, Mike Frantz und Linton Maina haben wegen Erkrankungen Trainingsrückstände. Lukas Hinterseer hat sich rantrainiert, Julian Börner ist wieder fit.

Personalsituation bei Paderborn: Marco Stiepermann, Johannes Dörfler, Frederic Ananou, Marcel Mehlem und Maximilian Thalhammer fehlen verletzt, Julian Justvan, Felix Platte und Jamilu Collins sind angeschlagen.

Das sagt 96-Coach Jan Zimmermann: Paderborn spielt eine außerordentlich gute Saison bislang. Sie haben ein paar Spieler, die in absoluter Topform sind. Also, das ist schon eine Mannschaft, die offensiv sehr durchschlagskräftig ist, da wird uns einiges abverlangt. Und klar: Wenn eine Mannschaft kommt, die offensiv ist und gegen uns Fußball spielen will, dann muss das nicht unbedingt ein Nachteil für uns sein."

Das sagt SCP-Trainer Lukas Kwasniok: "Wir brennen förmlich auf das Spiel. Hannover steht mit dem Rücken zur Wand. Das macht die Situation für uns nicht leichter. Wir brauchen extrem viel Disziplin und Gier."