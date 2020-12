Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Hamburger SV 

Die Ausgangslage Hannover 96 steckt in der Krise. Aus den letzten vier Spielen in der zweiten Bundesliga holte das Team von Kenan Kocak nur einen Punkt. Mittlerweile ist 96 bis auf Platz 14 abgerutscht - und hat nur noch drei Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. Es ist also dringend mal wieder ein Sieg nötig - auch wenn Hannover auswärts bislang gänzlich leer ausging. Anzeige Auch der Hamburger SV befindet sich aktuell in einer schwächeren Phase. Nach dem perfekten Start mit fünf Siegen aus fünf Spielen strauchelt das Team von Daniel Thioune aktuell ein wenig. Auch der HSV wartet seit vier Spielen auf einen Sieg - jüngst setzte es eine bittere 2:3-Last-Minute-Pleite in Heidenheim, die die Tabellenführung kostete.

Die Statistik Bislang trafen beide Nordclubs in Pflichtspielen 66 Mal aufeinander - 27 Mal gewann der Hamburger SV, 18 Partien endeten Unentschieden und 21 Mal ging 96 als Sieger hervor. In der zweiten Bundesliga gab es bislang nur die beiden Duelle in der vergangenen Saison. Das Auswärtsspiel in Hamburg verlor 96 deutlich mit 0:3, in der HDI Arena gab es immerhin ein 1:1.

Personalsituation bei Hannover 96 "Timo Hübers (Kniestauchung, Anm. d. Red.) und Linton Maina (Kniebeschwerden, Anm. d. Red.) werden höchstwahrscheinlich auch für das Spiel in Hamburg ausfallen", teilte 96-Trainer Kenan Kocak mit. Auch hinter dem Einsatz von Philipp Ochs (Knieprellung) steht ein "großes Fragezeichen". Innenverteidiger Simon Falette fehlt nach seiner Gelb-Roten Karten gesperrt. Außerdem stehen die langzeitverletzten Mike Frantz (Muskelabriss im Oberschenkel) und Franck Evina (Teilriss des Außenbandes im rechten Knie) nicht zur Verfügung.



Personalsituation beim Hamburger SV Der HSV muss lediglich auf Torwart Tom Mickel (Bauchmuskelfaserriss) und Innenverteidiger Rick van Drongelen (Kreuzbandriss) verzichten.

Das sagt 96-Trainer Kenan Kocak "Wir sind momentan in einer Phase, in der wir nicht effektiv genug sind, zu viele Chancen brauchen. Wir machen es dem Gegner zu einfach Tore, zu erzielen. Im Gesamtkonstrukt stellen wir uns nicht so clever an. Es geht jetzt darum, dass wir uns belohnen. Die Jungs arbeiten gut, ziehen gut mit. Ich bin sicher, dass sie es schaffen, aus dieser Phase herauszukommen. (...) Gegen eine Top-Mannschaft zu spielen, ist immer etwas Besonderes. Der HSV ist ein Top-Name im deutschen Fußball."