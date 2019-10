Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim Karlsruher SC

Die Ausgangslage

Endlich darf Hannover 96 wieder in der Fremde ran. In der Auswärtstabelle liegt 96 auf dem zweiten Platz, während in Heimspielen fast nichts geht. Beim Karlsruher SC wollen die Roten erneut ihr starkes Auswärtsgesicht zeigen und in der Tabelle weiter nach oben klettern. Und der Gegner scheint schlagbar zu sein - schließlich gewann der KSC keines der letzten vier Spiele (vier Remis).