Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 bei Holstein Kiel

Auch bei den Roten ist der Auftakt in die neue Saison alles andere als gut verlaufen. Am vergangenen Spieltag konnte das Team von Trainer Jan Zimmermann immerhin den zweiten Sieg der Saison feiern. Das sorgt für Rückenwind: Gegen den FC St. Pauli zeigten die Niedersachsen ihre bisher beste Saisonleistung - und wollen nun unmittelbar daran anknüpfen.

Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spielen und einem katastrophalen Auftakt in die Saison hat sich Holstein Kiel gefangen. Mit zwei Siegen und einem Remis sind die "Störche" seit drei Partien ungeschlagen. Am Samstag soll gegen 96 der zweite Saisonsieg folgen.

Der Spielplan von Hannover 96 in der Zweitliga-Saison 2021/22 in der Galerie - vom 1. bis zum 34. Spieltag. ©

Der Spielplan von Hannover 96 in der Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga

Die Statistik:

Die beiden Teams treffen am Samstag (13.30 Uhr) zum 46. Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die meisten Duelle stammen aus der Oberliga Nord (30). In der 2. Bundesliga standen sich beide Mannschaften bisher zehn Mal gegenüber. Hier haben die Roten bei zwei Unentschieden mit fünf zu drei Siegen die Nase im direkten Vergleich vorn. Im Kieler Holstein-Stadion ist die Bilanz mit jeweils zwei Siegen und einem Remis allerdings komplett ausgeglichen.

Personalsituation bei 96:

Nach ihren positiven Corona-Tests befinden sich Neuzugang Tom Trybull und Valmir Sulejmani weiterhin in Quarantäne. Auch Mike Frantz fällt für das Spiel am Samstag mit einer Blessur am Oberschenkel aus.

Personalsituation bei Kiel:

Auf der Gegenseite gibt es mehr Ausfälle: Ahmet Arslan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Holmbert Fridjonsson (Innenbandteilanriss im rechten Knie), Lewis Holtby (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Aleksandar Ignjovski (muskuläre Probleme) und Marco Komenda (Mittelfußbruch) stehen den Kielern nicht zur Verfügung. Bei Stefan Thesker (Leistenprobleme) und Fiete Arp (Infekt) ist ein Einsatz noch fraglich.

Das sagt 96-Trainer Jan Zimmermann:

"Es ist schon eine Mannschaft, die immer Fußball spielen will und kann, mit guten Einzelspielern in ihren Reihen. Wir müssen wachsam sein und gut verteidigen.“