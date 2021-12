Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC Ingolstadt

Die Realität für Hannover 96 heißt Abstiegskampf. Das Gastspiel beim FC Ingolstadt ist ein Kellerduell. Die Schanzer, mit sieben Punkten abgeschlagen Letzter, haben in dieser Woche zum zweiten Mal in der laufenden Saison den Trainer gewechselt und stehen mit dem Rücken zur Wand. 96 hat zehn Punkte mehr auf dem Konto, steht aber auch nur drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Verlieren verboten heißt es also für beide Mannschaften.

Die Statistik:

96 hat noch nie gegen Ingolstadt verloren - die Wege beider Klubs kreuzten sich aber auch erst in einer Spielzeit. In der Saison 2015/16 kam es zum Aufeinandertreffen in der Bundesliga. Das Hinspiel gewann 96 4:0 (Torschützen: Marcelo, Andreasen, Karaman, Bech), das Rückspiel endete 2:2. Am Ende der Saison hielt der FCI allerdings die Klasse, 96 stieg in die 2. Liga ab. Gutes Omen für die Roten: Auch der neue Trainer Rehm ist gegen 96 noch ohne Sieg. Für Hannover spielt der Ex-„Schanzer“ Hinterseer, für Ingolstadt der Ex-96er Stendera.