Letzte Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim FC St. Pauli

Die Ausgangslange:

Die einen spielen um den Aufstieg mit, die anderen gegen den Abstieg. Für Hannover 96 geht es am Millerntor darum, wertvolle Zähler für den Klassenerhalt zu holen. Bei einer Niederlage droht gar der Absturz auf den Relegationsplatz 16. Die Kiezkicker wollen dagegen mit einem Sieg zurück auf den ersten Platz springen, nachdem Stadtrivale HSV (1:1 in Sandhausen) und Werder Bremen (1:1 gegen Ingolstadt) am Samstag zwar an ihnen vorbeigezogen sind, dabei aber Federn gelassen haben.

Die Statistik:

In den vergangenen Jahren hat sich der FC St. Pauli zu einer Art Lieblingsgegner für die Roten entwickelt. Seit 2016 trafen beide Teams sieben Mal aufeinander, 96 gewann fünfmal und holte ein Unentschieden. Allein im Januar 2021 verlor 96 extrem unglücklich mit 2:3. Im Hinspiel der laufenden Saison traf Sebastian Kerk zum 1:0-Heimsieg. Auch das Millerntor im Speziellen liegt 96. In den vergangenen fünf Auswärtsspielen dort holte Hannover drei Siege, spielte zweimal Unentschieden – und verlor nie. Die letzte Pleite? 1994, vor neun Spielen.