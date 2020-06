Die letzten Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 gegen den SV Darmstadt 98

Die Ausgangslage

Hannover 96 und der SV Darmstadt 98 haben in der Rückrunde richtig Fahrt aufgenommen. Beide Mannschaften zählen in der zweiten Halbserie zu den fünf besten Teams der Liga. Die Roten stehen in der Rückrundentabelle an fünfter Stelle, die Lilien sogar an dritter. Im Duell gegen die Hessen kann 96 den dritten Sieg in Serie einfahren - und an Darmstadt vorbeiziehen. Die Roten belegen aktuell Tabellenplatz acht, Darmstadt steht mit nur einem Zähler mehr an fünfter Stelle.

In dieser Saison haben die Lilien nur ein einziges Spiel im heimischen Merck-Stadion am Böllenfalltor verloren: Das Duell gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld am 1. Dezember 2019 (Endergebnis 0:1). Aber Achtung: Mit Hannover 96 ist das drittbeste Auswärtsteam der Liga zu Gast. Auf fremdem Platz sicherte sich das Team von Kenan Kocak bereits 22 Punkte.

Die Statistik

Im direkten Vergleich hat Darmstadt die Nase vorn. Von insgesamt 19 Duellen konnten die Lilien acht für sich entscheiden, 96 dagegen gewann nur vier direkte Aufeinandertreffen. Acht Spiele endeten mit einem Unentschieden. Besonders interessant: Darmstadt und Hannover trafen sich in den letzten drei Partien immer in unterschiedlichen Wettbewerben - Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Das Ergebnis war allerdings stets gleich: Der SV 98 gewann mit 2:1.