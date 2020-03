Die letzten Infos zum Auswärtsspiel von Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg

Die Ausgangslage

Beide sind in der vergangenen Saison aus der Bundesliga abgestiegen, beide laufen auch eine Klasse tiefer den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Statt um den Aufstieg mitzuspielen müssen der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 zusehen, dass sie sich Luft auf die Abstiegsränge verschaffen. Punktgleich (29 Zähler) dümpeln die beiden Traditionsklubs im unteren Mittelfeld der 2. Liga herum. 96 sammelte zuletzt mit ordentlichen Auftritten und dem jüngsten 3:1-Heimsieg am Montag gegen Holstein Kiel Selbstvertrauen. Auch der Club konnte in der vergangenen Woche beim Karlsruher SC gewinnen (1:0).

Die Statistik

Das Duell in der Hinrunde in Hannover endete 0:4 aus 96-Sicht, das Spiel zählte zu den schlechtesten der Roten in der laufenden Saison.Ansonsten ist die Bilanz sehr ausgeglichen. In insgesamt 54 Pflichtspielen gewann 96 18-mal, der FCN 20-mal. Aus dem Max-Morlock-Stadion konnte 96 allerdings noch nicht allzu häufig drei Punkte entführen, von 27 Auswärtsspielen gewannen die Niedersachsen nur sechs. Zuletzt im Mai 2014, die Tore erzielten damals Szabolcs Huszti und Manuel Schmiedebach.